Affaire Pape Cheikh Diallo: la gendarmerie arrête un 101e suspect, un présumé "amant" de Djibril Dramé

Dans la banlieue de Dakar, la Brigade de recherches (BR) de Keur Massar a procédé à l’arrestation d’un 101e suspect dans le cadre de l'affaire Pape Cheikh Diallo, connue comme un scandale homosexuel. Les enquêtes visent notamment des faits présumés «d'association de malfaiteurs, d'actes contre nature, de transmission volontaire du VIH/Sida à travers des rapports sexuels non protégés, de mise en danger de la vie d’autrui, de blanchiment de capitaux ainsi que le trafic de drogue ».



D’après le journal Libération, le nouveau mis en cause est El Hadji Fallou Diagne, identifié grâce à l’exploitation du téléphone du chanteur Djibril Dramé, déjà placé sous mandat de dépôt dans cette affaire et récemment entendu sur le fond du dossier.



Face aux enquêteurs, El Hadji Fallou Diagne aurait reconnu entretenir une relation particulière avec Djibril Dramé. Il aurait également déclaré avoir été mis en contact avec ce dernier par l’un de ses partenaires, aujourd’hui décédé.



Toujours selon le quotidien, l’exploitation de son téléphone pourrait conduire à de nouvelles arrestations. Le prévenu aurait cité plusieurs personnalités publiques.