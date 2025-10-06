Saint-Louis : trois suspects déferrés au parquet pour proxénétisme

La Section de recherches de la gendarmerie de Saint-Louis ( a environ 264 km au nord de Dakar) a démantelé le 3 octobre dernier, un réseau de proxénétisme bien organisé. Dirigée par le chef d’escadron Abdoulaye Mbodj Ndiaye, l’opération, menée simultanément dans les quartiers Diamaguène, Léona et Pikine, a permis l’arrestation de trois personnes , Anta N. alias « Zeyna », Fatou S. dite « Bébé Fa » et Abdou D. , accusées d’avoir exploité des appartements à des fins de prostitution clandestine.



Selon les enquêteurs, le trio a géré un réseau de prostitution clandestine soigneusement organisé. Les suspects ont utilisé un site de rencontres sulfureux pour publier des annonces explicites destinées à attirer une large clientèle. Les allers-retours incessants dans les appartements ont fini par éveiller les soupçons des riverains, qui ont alerté les autorités. « Les dénonciateurs ont confié que les occupants proposaient des partenaires sexuels à des adolescentes moyennant de l’argent », selon le journal L’Observateur.



L’opération a réservé une surprise de taille aux gendarmes, un policier en uniforme a été interpellé parmi les clients retrouvés au domicile d’Anta N. Cette découverte inattendue a donné une tournure cocasse à l’affaire. Au total, quinze femmes ont été trouvées en compagnie de leurs clients dans les appartements ciblés.

Les perquisitions ont permis de saisir des préservatifs, lubrifiants, matériel de massage, menottes et diverses pastilles, confirmant la nature des activités menées.



Lors de leur audition, les trois principaux suspects ont reconnu les faits de proxénétisme, prostitution clandestine et exploitation d’appartements meublés sans autorisation. Cependant, ils ont tenté de se dédouaner en affirmant « ignorer le caractère illégal de leurs activités », selon leurs déclarations retranscrites dans le procès-verbal.



Les mis en cause ont été déférés devant le parquet du Tribunal de grande instance de Saint-Louis (nord) .L ’enquête se poursuit pour identifier d’éventuels complices et mesurer l’ampleur du réseau, conclut la même source.