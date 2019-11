Saisie de munitions à Pire: la chasse à l'homme lancée pour traquer un militaire

Une information judiciaire a été ouverte suite à la saisie de 3.900 munitions de guerre à Pire, une localité située à l’ouest du pays dans la région de Mbour, renseigne le journal L’Observateur. Le Procureur de la République Serigne Bassirou Gueye a reçu le dossier, il a lancé la chasse à l’homme pour traquer un militaire en cavale, et accusé de vol de ces minutions.



Depuis l’éclatement de cette affaire, Amadou Bécaye Sangaré, militaire en service au Camp militaire Lemonnier de Dakar, a abandonné son uniforme pour prendre la fuite. Les enquêtes révèlent qu’il est toujours dans le territoire national. Toutes les dispositions ont été prises pour le traquern, affirme L’Obs.



Dans la nuit du 26 au 27 octobre vers 2 heures du matin, les éléments de Commandant Abdoulaye Diallo de la Brigade de Tivaouane ont effectué un contrôle de route sur un véhicule particulier sur la Nationale 1. Des munitions de guerre destinées des groupes basés en Mauritanie ont été saisies à Pire.



Au cours de l’audition, un autre chauffeur, Ahmed Ndiaye, qui est le destinataire du colis, révèle aux enquêteurs que les colis lui ont été pourvus par un certain B. Sangaré, un militaire en service au camp Lemoniner à Dakar, sur l’ancienne route de Rufisque.



Utilisées dans les grands conflits, ces munitions sont destinées à des armes lourdes portées par des chars de combat ou des véhicules de types Pick-up, seuls aptes à supporter rafales qu’elles renvoient. Elles sont performantes et ont un pouvoir de pénétration et de perforation redoutable. Selon un expert, elles peuvent provoquer un carnage en quelques minutes lors des grands conflits.