Saison des pluies au Tchad: à Ndjamena, les associations se mobilisent pour prévenir les dégâts

Bottes en caoutchouc aux pieds, une vingtaine de jeunes curent un caniveau au quartier Chagoua à la seule force des bras. On y retrouve Nelly Guemadjibé, le responsable d’une association de jeunes du quartier : « On enlève les saletés qui sont dans le caniveau, on les met de côté sur le goudron... puis on les brûle. »



Un travail pénible fait deux fois par an avant les pluies par ces jeunes dans les différents quartiers de la capitale. « Si nous ne le faisons pas, personne ne viendra le faire pour nous. Et c’est nous qui serons inondés si on ne cure pas le caniveau. Ça vient dans les maisons, comme en 2020, il y avait eu des sinistrés et tout cela », explique Serge Kematoa, coordinateur des jeunes au quartier Dembé.