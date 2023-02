Santé : la méga coalition And Gueusseum-ISTCTS décrète une grève de 96 heures

La Méga coalition Intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal (ISTCTS)-And Gueusseum-And Gueusseum s'est réunie samedi, pour évaluer leur 10ème plan d’actions. A la sortie de cette rencontre, elle a décidé de continuer dans sa logique de radicalisation. Ainsi, a-t-elle décrété une grève de 96 heures sur l’ensemble des structures sanitaires et hospitalières des collectivités territoriales, dans le cadre son 11ème plan d’actions.



Les grévistes fustigent les lenteurs dans le traitement salarial des agents nées de l'utilisation du Logiciel de gestion des finances locales, le GE.FI.Loc. Selon eux, à cause de la non maitrise de ce logiciel de paie, certains travailleurs n’ont toujours pas reçu leur salaire du mois de janvier 2023.



Toutefois, le directoire de la Méga coalition a salué la rencontre accordée par Monsieur Oumar BA, Président de l’Association des Maires du Sénégal (AMS) à l’Intersyndicale des Travailleurs des Collectivités Territoriales, audience au cours laquelle, il a pris l’engagement de faire procéder par les Maires au paiement des augmentations de salaires à l’instar des fonctionnaires aussitôt après la signature de la circulaire y afférente par le ministre en charges des Collectivités Territoriales.



Par la même occasion, la Méga coalition a invité tous les militants et sympathisants à la marche nationale prévue le vendredi 24 février 2023 à Kaffrine à partir de 10 heures.