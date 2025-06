Hivernage précoce : plusieurs régions sous la pluie, Dakar touché ce dimanche

La saison des pluies s’installe progressivement au Sénégal. Après les premières précipitations enregistrées ces derniers jours à Kolda, Tambacounda, Kédougou, Matam, Sédhiou et Kaolack, c’est au tour de Dakar de recevoir quelques gouttes ce dimanche matin, marquant ainsi l’arrivée de l’hivernage dans la capitale.



Dès les premières heures de la journée, des averses fines et sporadiques ont arrosé plusieurs quartiers de la capitale, sous un ciel gris et lourd. Les services météorologiques indiquent que ces conditions pourraient persister, avec des risques de nouvelles pluies dans les prochaines 24 heures.



Les régions du Sud et de l’Est ont été les premières touchées, avec des précipitations parfois soutenues, notamment à Kédougou et Tambacounda. Ces pluies, bien qu’attendues, surprennent par leur précocité dans certaines zones, soulevant des questions sur l’évolution des tendances climatiques cette année.