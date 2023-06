"Sauvagement battu par des nervis", Pape Abdoulaye Touré, admis au service médical de la SR

« Sauvagement battu par des nervis», l'activiste Pape Abdoulaye Touré est actuellement au service médical de la Section de recherche où il est pris en charge, a appris PressAfrik auprès de son entourage.



Les images qui circulent sur les réseaux sociaux sont loin d'être un montage. C'est Pape Abdoulaye Touré, militant du Pastef. Menotté, le visage défiguré et mouillé. PressAfrik est à mesure de le confirmer après avoir contacté des sources variées et dignes de foi. Les images sont tellement choquantes que nous avons décidé de ne pas les publier.



M. Touré est passé par le service radiologie avant d'être admis au service ophtalmologie de la SR. Pape Abdoulaye Touré marche et voit difficilement. Il a été « battu sauvagement par des nervis avant d'être livré à la gendarmerie », selon une de nos sources.