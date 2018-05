Section Saes Ugb : «le limogeage ne règle pas le problème, il faut un plan Marshall »

Le Secrétaire général de la coordination Saes de l’université Gaston Berger (Ugb) décrit un décor sinistre à l'Ugb après les heurts entre étudiants et forces de sécurité. Patrice Corréa invite à une mobilisation et une volonté, mais également un engagement total pour permettre à l’université de se relever.



«Ils (le recteur de l’Ugb et le directeur du Crous, ndlr) ont été entendus en partie, cela ne règle pas tout le problème mais c’est une partie du problème qui est réglée. Il faut régler entièrement le problème et cela de façon efficace et durable. Autrement, il nous faut aller vers des choix extrêmement forts, irréversibles, et stabiliser la situation des étudiants à savoir la situation sociale, les histoires de bourses, à la restauration », déclare-t-il.



L’invité de l’émission «Objection» de Sud Fm de ce dimanche 20 mai d'informer qu'«il y a tout un ensemble de problèmes à l’Ugb parmi lesquels l’accès à l’eau parce que les canalisations ne sont plus adéquates. Le plan Marshall auquel j’appelle, pourra se mettre en place. On comprendra que pour stabiliser l’université, il faut des moyens, une politique ambitieuse et cela aura des conséquences extrêmement positives pour l’Etat du Sénégal et pour la sous-région ».