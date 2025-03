Sécurité routière : en plus du permis à point, la tutelle annonce un « grand projet de la vidéo-verbalisation »

La sécurité routière pose problème dans ce pays. Un phénomène qui est au cœur des préoccupations de l'Etat. Interpellé sur ce sujet, ce dimanche dans l'émission Point de vue, Yankhoba Dieme, ministre des transports a révélé que l'Etat sur demande du Président Diomaye Faye a tenu une rencontre tout récemment à ce propos.



"Sur la question concrète de la sécurité routière, elle a été centrale. Nous avons tenu, très récemment, il y a moins de dix jours, le dernier cercle qui devrait permettre de valider totalement les états généraux avec tous les acteurs, et le document est aujourd'hui entre les mains du chef de l'État, qui en est quand même le commanditaire. Très prochainement, nous recevrons son retour, certainement sous forme d'instructions présidentielles, pour pouvoir mettre en œuvre les états généraux et les conclusions sur 25 recommandations, qui vont dans le sens de la sécurité routière", a indiqué le ministre de tutelle.





"Aujourd'hui", poursuit le ministre, "le triptyque qui trace la sécurité routière va d'abord du permis de conduire, et englobe aussi et surtout les vérifications techniques du véhicule, notamment les visites techniques. Sur ces deux rangs", a -t-il fait savoir, signalant qu'il y a beaucoup de djoub djoubol djoubonti à faire sur cette rubrique".



Yankhoba Diémé a également profité de l'occasion pour fustiger la facilité avec laquelle le permis est aujourd'hui acquis au Sénégal. "Chacun de nous sait comment les permis s'obtiennent au Sénégal. Ailleurs, il vous faut six mois d'intense activité pour pouvoir avoir le permis. Avant, quand vous avez un permis au Sénégal, vous allez en France et en Europe, le permis est homologué. Aujourd'hui, on a perdu cette dente. Parce que tout le monde sait comment ça s'obtient ici".



Selon le ministre des transports, le permis à point a fait quasiment l'objet d'unanimité lors des États généraux. Malgré le fait qu'il avait longtemps fait l'objet de "récalcitrance" de la part des acteurs. Mais aujourd'hui, c'est accepté. "Il nous faut aller à sa mise en œuvre. Il nous faut travailler à digitaliser le processus. Pour la sécurité routière, toujours, au-delà du permis, aujourd'hui, nous devons nous organiser pour que chaque Sénégalais n'apprenne pas à conduire après avoir obtenu le permis sur la route. Ensuite, aujourd'hui, nous devons nous organiser à faire dans l'éducation citoyenne", a indiqué le responsable de Pastef.



À cet effet, M. Diémé a laissé entendre qu'une collaboration avec le ministre de l'Éducation nationale est en vue dans le cadre de l'élaboration du curriculum vitae, du curriculum de l'éducation, de travailler à trouver un mécanisme pour que, dès le bas âge, qu'on inculque la citoyenneté routière à nos enfants.



Toujours dans le cadre du permis de conduire, "il nous faut digitaliser et assainir le secteur, de façon à ce que l'obtention du permis soit faite de façon rigoureuse. Retourner cela aux écoles, aux auto-écoles. Et dans les prochains jours, lorsque nous aurons appelé à dérouler les recommandations des États généraux, vous nous verrez sur le terrain. Mais ensuite, nous avons le grand projet de la vidéo-verbalisation.



Sur ce, nous devons, à côté de l'action humaine des forces de l'ordre, leur doter, tous les outils nécessaires, à la circulation routière, dont la vidéo-verbalisation. Mais réunir d'abord les conditions et tenir compte des aspects, humains ou sociaux.

Parce que, quand même, c'est un processus assez complexe qui demande, de la rigueur, mais il faut peut-être de la pédagogie avant d'engager ce processus dans toute sa rigueur. C’est là où s'inscrivent les États généraux, c'est de la pédagogie avec concertation", a signalé Yankhoba.