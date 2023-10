Sénégal : ces opportunités offertes par les migrants de retour à leurs communautés

Les enquêtes ont été menées auprès de 18 migrants de retour qui se sont installés dans les régions de Dakar, Kédougou et Ziguinchor dans le cadre du projet Migration de la FKA.

Les migrants de retour, répondants à l'enquête sont tous de nationalité sénégalaise, majoritairement masculins (82%), avec un âge moyen de 40 ans. Ils résident dans les régions de Dakar (44%), de Kédougou (27%) et de Ziguinchor (27%).

Ils sont revenus de divers pays, principalement d'Europe (France, Italie, Espagne, Belgique) et d'Afrique du Nord (Maroc, Libye, Algérie), après avoir passé entre moins d'un an et plus de trois ans à l'étranger. Pour l'essentiel des migrants de retour enquêtés, 83% sont de sexe masculin.

Opportunités offertes par l'émigration

Selon le document, la migration offre aux pays d'origine comme le Sénégal de nombreuses opportunités avec des transferts de fonds de migrants et des transferts de compétences, permettant de réaliser des investissements pouvant impacter l'économie nationale, s'ils sont orientés dans des secteurs porteurs de croissance.

La réalisation d'infrastructures de base et de forages par la diaspora a eu des impacts sur l'éducation et la santé dans des collectivités territoriales d'origine des migrants et participent, par la même occasion, à l'atteinte des objectifs de développement durable.

Les résultats du Programme d'appui aux initiatives de solidarité et de développement (PAISD)19 ont montré quelques impacts de l'appui de la diaspora sénégalaise au développement local de leurs régions d'origine.

Près de 192 infrastructures socio-économiques portées par des associations de ressortissants, accompagnées et financées pour un montant de 15 milliards de Francs CFA dont 5 milliards FCFA mobilisés par la diaspora et leurs partenaires dans des secteurs stratégiques comme Education-Formation professionnelle (53% des investissements qui a impacté 24.181 élèves), Santé (23% - 329.100 personnes couvertes) et Accès à l'eau potable (24% - 185.900 usagers des ouvrages hydrauliques).

La Fondation Adenauer Stiftung a présenté mardi à Dakar un rapport de la migration sénégalaise dans le développement des régions de Dakar, Ziguinchor et de Kédougou. Le document a été réalisé par le Centre africain d'appui au leadership, aux Droits humains et à l'innovation sociale (Caldhis). Il ressort de cette enquête que les migrants de retour offrent aux pays d'origine comme le Sénégal de nombreuses opportunités pouvant impacter positivement leurs communautés respectives.