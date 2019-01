Sénégal: des députés mettent en place un réseau pour la promotion de la sécurité routière

Chaque année, des centaines de personnes sont mortes sur les routes, à cause des accidents. Pour lutter contre ce phénomène des députés sénégalais ont mis en place le Réseaux des parlementaires pour la promotion de la sécurité routière.



"Nous avons pensé, en tant que députés, et de manière volontaire, que cette question interpelle la nation. Deux mots par jours, 635 sur l'année, des accidents de plus en plus mortels. Cela nous interpelle tous", a expliqué Seydou Diouf, président du Réseaux.



Ces accidents sapent les efforts déployés pour réduire la pauvreté et promouvoir la prospérité. "Nous perdons 750 milliards FCFA sur les accidents de la circulation et des milliers de morts", selon le président de l'Association nationale des victimes d'accidents, Ousmane Ndoye.



Seydou Diouf qui soutient que la route tue les enfants, estime que l'avenir du pays est menacé par des comportement irresponsable.