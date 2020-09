Sénégal : l'Anacim annonce des activités pluvio-orageuses sur la quasi-totalité du pays de vendredi à dimanche

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a annoncé des activités pluvio-orageuses d’intensités modérées à assez fortes par endroits sur la quasi-totalité du pays de vendredi à dimanche, dans un bulletin météorologique spécial.



Dans une carte de vigilance, elle évoque un risque élevé pour ces deux parties du territoire, un risque modéré pour l’est, le centre et l’ouest et un risque faible pour le nord du territoire.



Ces pluies accompagnées d’orages, selon l'Anacim, intéresseront le territoire par la partie Est en fin d’après-midi du vendredi et se généraliseront sur l’ensemble du pays au courant de la journée du samedi.



En plus, "ces manifestations pluvieuses se maintiendront sur les régions sud et le long du littoral au cours de la matinée du dimanche". "Une vigilance particulière s’impose", selon eux.