Sénégal: l'Anacim annonce une houle « dangereuse », pour demain 16 février

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) a lancé une nouvelle alerte à la houle ce mercredi 15 février. Elle exhorte les pêcheurs à être vigilants et prudents.



« Houle dangereuse de nord à nord-ouest pouvant dépasser 2,5 m au large de la Grande Côte et de Dakar à partir du jeudi 16 février au vendredi 17 février 2023 à 18 heures », alerte le bulletin de l’Anacim.



D’après cette dernière, les phénomènes dangereux prévus pourraient occasionner des accidents en mer. Insistant, l’agence demande aux pêcheurs de suivre les conseils de sécurité qui ont été émis.