Sénégal: la révision exceptionnelle des listes électorales s'ouvre ce jeudi

La révision exceptionnelle des listes électorales en vue de l’élection présidentielle du 25 février 2024 s'ouvre ce jeudi 06 avril. Et va se terminer au samedi 06 mai 2023 sur l’étendue du territoire national et à l’étranger.



"L'exigence de mettre à jour les listes électorales avant ce scrutin trouve son fondement dans le Code électoral, notamment à son article L.37 alinéa 5, qui prévoit qu'avant chaque élection générale, une révision exceptionnelle des listes électorales est décidée par décret’’, a rappelé Antoine Félix-Abdoulaye Diome dans le projet de décret portant révision exceptionnelle des listes électorales en vue de la présidentielle du 25 février 2024.



Les commissions administratives qui seront instituées à cet effet par les autorités compétentes (préfets et sous-préfets ou chefs de représentations diplomatiques ou consulaires) se chargeront de l'exécution de différentes opérations de cette révision exceptionnelle des listes électorales, souligne t-on dans le texte.



Le document précise que " les demandes d'opérations auprès des commissions administratives par les électeurs prennent fin le mardi 02 mai 2023, aussi bien sur le territoire national qu'à l'Etranger’’ et que ‘’seules les décisions de justice et celles des chefs de représentation diplomatique ou consulaire sont prises en compte dans la période du mercredi 03 au samedi 06 mai 2023’’.



‘’Par dérogation aux dispositifs de l’article L 43 alinéa 4 du code électoral, les services centraux disposent d'un délai de vingt (20) jours allant de la clôture des opérations de la révision exceptionnelle jusqu'au vendredi 26 mai 2023 pour le traitement et l'exploitation des données issues de la révision exceptionnelle des listes électorales’’, renseigne le projet de décret en son article 10.