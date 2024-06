Sénégal : le ministre de la Communication lance le projet d’accélération de la digitalisation á coût de 95 milliards de F Cfa

Selon L'Aps, ledit projet est financé par la Banque mondiale et a pour objectif principal "d’étendre l’accès à une connectivité à haut débit abordable et résiliente aux changements climatiques et améliorer l’adoption des services publics enligne et des dossiers médicaux électroniques".

Dans son speech, le ministre a invité les Sénégalais à "accompagner ce projet". Car, selon lui, il permettra "d’oublier toutes nos problématiques dans le domaine de la santé, de la digitalisation".

Non sans rappeler que "les nombreuses initiatives prises ces dernières années sur le plan administratif, légal, règlementaire, et infrastructurel, n’ont pas permis d’avoir des résultats à la hauteur des attentes".

M. Sall de déplorer : " Notre aspiration à devenir une référence dans le domaine du digital en Afrique horizon 2025 est devenue malheureusement hors de portée".

Le ministre de la Santé et de l’action sociale a aussi pris part á la rencontre. Ibrahima Sy a salué les avantages de ce projet. Il a déclaré : "En choisissant le renforcement des infrastructures numériques de santé, de la gouvernance de la santé numérique, et des plateformes digitales, le PAENS s’est positionné au cœur de nos préoccupations actuelles".

Le Sénégal a posé un grand pas dans la digitalisation numérique. Vendredi, le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, a procédé au lancement du Projet d’Accélération de l’Economie Numérique au Sénégal (PAENS) portant sur un coût de 95 milliards de FCFA, soit 150 millions de dollars.