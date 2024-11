Sénégal : les récupérateurs de Mbeubeuss formés aux gestes de premiers secours

Dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de travail sur la décharge de Mbeubeuss, le Projet de Promotion de la Gestion intégrée et de l'Économie des Déchets solides au Sénégal (PROMOGED) a organisé une formation sur les gestes de premiers ministres secours au bénéfice des récupérateurs, des agents de la SONAGED et du PROMOGED.



Lancé par l'État du Sénégal avec le soutien de partenaires internationaux tels que la Banque mondiale, l'Agence française de développement et la Banque européenne d'investissement, le PROMOGED s'engage dans une vaste réforme de la gestion des déchets solides. Parmi ses priorités : la résorption de la décharge de Mbeubeuss, un site emblématique le plus problématique, situé en périphérie de Dakar. L'objectif est de réduire son impact environnemental tout en le réintégrant dans son milieu naturel grâce à des travaux de confinement et de remodelage des montagnes de déchets.



Parallèlement aux travaux, des mesures d'urgence sont mises en œuvre pour améliorer la santé, la sécurité et les conditions socioéconomiques des acteurs présents sur le site. La formation aux gestes de premiers secours s'inscrit dans cette démarche. Elle vise à doter les récupérateurs et agents de compétences essentielles pour réagir rapidement en cas d'accidents, souvent fréquents dans un environnement aussi risqué que celui de Mbeubeuss.



Pendant quatre sessions de trois jours, 120 participants — dont 88 récupérateurs et 32 ​​agents de la SONAGED et du PROMOGED — ont été formés. Les bénéficiaires déclarent désormais maîtriser les techniques nécessaires pour stabiliser une victime et préserver son intégrité physique en attendant l'arrivée des secours.



Cette initiative s'ajoute à d'autres formations récemment dispensées, notamment sur l'hygiène, la sécurité et la santé au travail. Elle marque une étape importante dans les efforts de transformation de Mbeubeuss, qui passe de simple décharge sur un site plus sécurisé, tout en valorisant les compétences et le rôle des récupérateurs, véritables acteurs de l'économie circulaire au Sénégal.



Avec ce projet, le PROMOGED ambitionne de concilier développement durable, protection de l'environnement et inclusion sociale.