Accident mortel au Sénégal : au delà des émotions en tirer toutes les conséquences de droit au nom de la bonne gouvernance ! (Abdou Sané , ancien député)

Dans notre constitution sénégalaise , il est bien mentionné que la vie humaine est sacrée ...Malheureusement plusieurs faits tendent à montrer que nous assistons impuissants à sa banalisation: les victimes du bateau le joola, les multiples cas d'accidents ( effondrements mortels de bâtiment, noyades dans les bassins de rétention, disparitions d'enfants, incendies ravageurs de concessions, noyades dans les cours d'eaux et mers,accidents routiers, feux de brousse aux origines obscures, foudre mortelle, accidents mortels en mer, mort par négligence supposée des services médicaux, bousculades mortelles dans les stades....) provoquent de fortes émotions passagères mais ne connaissent pratiquement pas de suite judiciaire approfondie...Le seul et constant verdict noté est d'accuser Dieu à travers la Fatalité ...Or tous ces accidents ont une explication rationnelle à meme d'identifier les causes, l'origine le responsable voire le coupable...Malheureusement nous nous contentons à tout ramer à l'irrationnel et par conséquent a nous réfugier derrière le fatalisme...Ce qui a pour conséquence la promotion de l'impunité et aussi de la persistance du mal...Pour combien de temps encore?



Abdou Sané

Ancien député

Coordonnateur provisoire pastef commune de Ziguinchor.

