Cheikh Diop Sg CNTS / FC : "Si on veut un pacte de stabilité sociale, il faudrait que chaque partie respecte ses engage ments..."

Cheikh Diop, secrétaire général (Sg) de la Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal-Forces du changement (CNTS/FC), a lancé un appel ferme au respect des engagements contenus dans le pacte de stabilité sociale récemment signé entre l’État et les organisations syndicales. Invité de l’émission Grand Jury sur dimanche sur La Rfm, le syndicaliste appelle au respect des engagements.

« Si on veut un pacte de stabilité sociale, il faudrait que chaque partie respecte ses engagements, faute de quoi le pacte n’a pas de sens », a martelé le leader syndical, insistant sur l’importance du respect mutuel des engagements pris. Pour Cheikh Diop, la portée et l’efficacité du pacte reposent sur l’application concrète des valeurs et des fondements qui l’ont inspiré.

Selon lui, « le pacte n’a de sens que lorsque les engagements pris sont respectés de part et d’autre, lorsque les valeurs et les fondements du pacte sont observés ». Ce respect mutuel, poursuit-il, est la clé pour instaurer un climat propice à l’investissement, à la relance de l’économie et à la consolidation du dialogue social.

Cheikh Diop a rappelé que ces objectifs – stabilité sociale, attractivité économique et croissance – sont au cœur des ambitions portées par ce pacte. Il a ainsi invité les différentes parties prenantes à « jouer pleinement leur rôle » afin de garantir la réussite de cette initiative jugée cruciale pour le développement du pays.

L’émission a également été l’occasion pour le secrétaire général de la CNTS/FC de mettre en garde contre toute tentative de remise en cause des engagements pris, soulignant qu’un tel scénario risquerait de compromettre la confiance entre les partenaires sociaux et l’État.

Avec cet appel, Cheikh Diop espère raviver l’esprit de concertation et de responsabilité partagée qui doit prévaloir pour que le pacte de stabilité sociale ne reste pas lettre morte.