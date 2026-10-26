Sénégal : un cadre de Kiiraay prévient qu’il «applaudira des deux mains» un rapprochement entre Sonko et Diomaye

Depuis plusieurs mois, le Sénégal est secoué par une rupture politique entre le président Diomaye Faye et son ancien Premier ministre Ousmane Sonko, après que ce dernier a été limogé en mai 2026. En septembre 2026, le président Diomaye Faye a lui-même publiquement justifié cette décision par des « divergences profondes et persistantes » dans la manière de gérer le pays, après qu’ils ont bataillé ensemble pour prendre le pouvoir en mars 2024.



Directeur général de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (Sonaged), Babacar Abba Mbaye a reconnu ce lundi, au cours d’une interview à L’Observateur, que la rupture entre les deux ex-alliés ne profite à personne. Il a donc plaidé pour un rapprochement. «Ce serait l’impression d’une grande cohérence. J’ai toujours que cette majorité n’était pas stable. Le Sénégal se gouverne avec de très larges majorités (…) Si ces retrouvailles arrivent, j’applaudirai des deux mains», a dit Babacar Mbaye.



En poursuivant, le directeur général a rappelé que malgré «la puissance de Benno Bokk Yakkar, Macky Sall (2012 – 2024) a à peine gouverné durant son second mandat», soutenant que les mandats de cinq ans «sont cours» et «personne ne transformera le pays seul».



Enfin, après sa rupture avec le leader politique Khalifa Sall, Babacar Abba Mbaye a expliqué les raisons de son ralliement au parti président de Diomaye Faye, qu’il reconnait avoir combattu par le passé. «C’est le hasard d’un décès qui m’a réuni avec des collaborateurs du président. Des boutades ont débouché sur une audience d’une heure sur la situation du pays. Il (Diomaye) est de notre génération : son échec sera le nôtre», a-t-il soutenu.