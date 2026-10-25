Kolda : Younoussa Mballo mobilise pour Bassirou Diomaye Faye et appelle à l'unité au sein du parti Kiiraay

La mobilisation politique se poursuit à Kolda autour du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Ce samedi 24 octobre, Younoussa Mballo, membre fondateur de Kiiraay, Les Patriotes républicains, a organisé un meeting de massification au quartier Bouna, dans la commune de Kolda, avec pour objectif de renforcer l'ancrage de cette formation politique dans la région.



À cette occasion, ce responsable politique, ingénieur agronome de formation, a présenté aux participants les ambitions du chef de l'État à travers la vision Sénégal 2050, qui vise à transformer structurellement le pays et à impulser une nouvelle dynamique de développement.



Pour Younoussa Mballo, la concrétisation de cette vision nécessite une mobilisation des citoyens autour du projet politique porté par le président Bassirou Diomaye Faye. Il a ainsi lancé un appel aux populations de Kolda pour qu'elles adhèrent massivement à Kiiraay, Les Patriotes républicains, afin de contribuer à la réalisation des objectifs de transformation du Sénégal.



Le responsable politique a également exhorté les militants et sympathisants présents à investir le terrain pour implanter des cellules du parti dans toutes les localités de la région. L'ambition affichée est de faire de Kiiraay la première force politique de Kolda.



Au-delà de la mobilisation des populations, Younoussa Mballo a insisté sur la nécessité de renforcer la cohésion interne du parti. Il a appelé les responsables et les militants à dépasser leurs divergences éventuelles et à travailler dans l'unité pour assurer la massification et l'implantation durable de cette formation politique dans la région.



À travers ce meeting organisé au quartier Bouna, Younoussa Mballo entend ainsi contribuer au renforcement de la présence de Kiiraay sur le terrain politique local et à la mobilisation des Koldois autour de la vision du Président de la République.



Ismaila Mansaly