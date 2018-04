Serigne Mbaye Thiam suspend «ses » réquisitions et convoquent une table-ronde lundi

Le bras de fer entre enseignants et Etat a sérieusement impacté sur l’année scolaire. C’est le constat fait par le ministre de l’Education nationale qui a décidé de ranger dans les territoires sa menace de réquisitionner les enseignants. Et à la place, Serigne Mbaye Thiam prône le dialogue. Dialogue auquel il appelle les acteurs et ce, dès lundi matin.