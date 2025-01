Setal Sunu Rew : l’Église catholique invite ses fidèles à participer massivement

La conférence épiscopale du Sénégal, de la Mauritanie, du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau invite ses paroisses et communautés se trouvant dans le territoire sénégalais à participer massivement à la neuvième journée nationale mensuelle de nettoiement prévue samedi prochain.



« Nous recommandons à toutes les paroisses et communautés les actions suivantes : organiser des activités de nettoiement dans les lieux de culte, aux alentours et dans vos quartiers respectifs ; sensibiliser les fidèles sur l’importance de la propreté et de la sécurité » lit-on dans un communiqué signé par l’abbé Augustin Thiaw, le secrétaire général de la conférence épiscopale.

Les dirigeants de cette organisation religieuse invitent en même temps leurs coreligionnaires à mobiliser les mouvements d’action catholique et les associations à participer aux activités organisées dans leurs localités en même temps.



La conférence épiscopale salue « cette noble initiative portée par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, la journée mensuelle de nettoiement ». « Nous vous exhortons à vous mobiliser massivement pour faire de cette journée un moment fort de notre engagement citoyen », indique le document.



A noter que le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique dirige les opérations de la neuvième journée mensuelle de nettoiement sous le thème « Rendre propre notre environnement, c’est promouvoir la sécurité’’.