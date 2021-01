Sous-Cemga de l'Armée sénégalaise: un poste à pourvoir

En décembre dernier, l’actuel Sous-chef d’état major général des armées (Sous-Cemga), le général de corps d’armée Cheikh Wade, a été promu Cemga ou patron des armées. Il prend service à partir du 30 mars prochain, le temps que son prédécesseur fasse ses adieux. Depuis lors, le poste de Sous-Cemga est à pourvoir ! D’où les manœuvres subtiles qui se font dans les rangs des officiers supérieurs où chacun espère être promu Sous-Cemga ou N° 2 des Armées



. Il est vrai que c’est un excellent poste stratégique dont le titulaire a pour mission de seconder le Cemga dans la coordination des états-majors des armées de Terre, de Mer et de l’Air ainsi que la planification des opérations militaires etc… Pour le reste, en faisant la revue des troupes, « Le Témoin » quotidien a constaté qu’ils ne sont pas nombreux les sous-Cemga à avoir été promus Cemga dans le passé. Ils ne sont que trois : les généraux Joseph Louis Tavarez da Souza (1975-1977), Mamadou Mansour Seck (1980-1984) et Cheikh Wade (2020-2021).



Tous les autres sont passés à la trappe avant d’avoir pu parvenir au commandement suprême. Il s’agit notamment es généraux Doudou Diop, Amadou Abdoulaye Dieng, Mamadou Niang, Mountaga Diallo, Abdel Kader Guèye, Ousmane Ibrahima Sall, Talla Niang, Bara Cissokho, Mohamed Sané ainsi que des colonels Joseph Potin et Mbaye Faye. Ils se sont arrêtés à une marche du podium suprême ! Il est également bon de révéler que parmi tous ces « Cemga en second », seul le général Cheikh Wade est rentré dans l’histoire. Ce, pour avoir été le seul sous-Cemga a été être général de corps d’armée (quatre étoiles).