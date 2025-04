Souveraineté militaire : "le Sénégal devra investir davantage dans la recherche, la formation, et diversifier ses partenariats ", Colonel Wardini

Le Colonel à la retraite et ancien chef de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA), Antoine Wardini a relevé l’importance de la formation qui selon lui est un pilier essentiel pour bâtir "une industrie de défense viable".



Sur ce, l'ancien ambassadeur du Sénégal au Brésil a magnifié l’investissement consenti par le Sénégal dans la formation et le développement d’instituts nationaux de défense, en particulier sur l’aspect technologique. « L’investissement dans des instituts de formation et de recherche avec une spécialisation dans l’industrie de défense apparaît comme une décision stratégique pour le Sénégal », a -t-il indiqué.



« Pour parvenir à la souveraineté militaire, le Sénégal devra investir davantage dans la recherche, la formation, et diversifier ses partenariats dans le but de réduire la dépendance aux grandes puissances militaires, tout en s’inspirant des modèles de réussite et en négociant des transferts de technologie », a-t-il confié.



En réduisant la dépendance aux fournisseurs étrangers et en développant un savoir-faire local, selon M. Wardini, le Sénégal va renforcer sa souveraineté et par conséquent créer des emplois et améliorer ses capacités militaires, notamment, par la fabrication, par exemple, de drones et de systèmes de défense légers puis, viser des projets plus complexes.