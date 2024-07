Spoliation foncière, absence d’espaces verts et d’électricité : les habitants des Almadies 2 et l’homme d’affaires Diop Sy s’accusent

Les habitants des Almadies 2 ont organisé une assemblée générale ce dimanche pour dénoncer « l’accaparement » d’une cinquantaine de parcelles par Demba Diop, plus connu sous le nom de Diop Sy. « Ces habitants interpellent les nouvelles autorités et comptent aller jusqu’au bout de leur combat ». Cependant, le directeur des travaux de Diop Sy a précisé la situation et annoncé une plainte.



Selon Felix Mendy, secrétaire général de l’Association des propriétaires et habitants, cela fait « plusieurs années que nous nous battons contre un certain promoteur qui aurait acquis ces parcelles », ce qui n’est « pas vrai du tout parce que nous avons les plans avec nous », a-t-il déclaré.



« On ne peut pas concevoir, avec toute cette assiette foncière, qu’il n’y ait pas un espace vert ». Il ajoute que « ces deux espaces qui nous restent dans notre quartier font l’objet de convoitises. Il ne reste que ce seul endroit où les jeunes peuvent jouer », a-t-il rappelé.



L’assiette foncière située en banlieue dakaroise représente une superficie de 50 parcelles où il était prévu de « construire une clinique, un centre commercial, un terrain de foot et de basket ».



D'après Ndeye Ndiaye, cheffe du quartier Almadies 2, « la semaine dernière, Monsieur Diop Sy a envoyé des gens pour mettre des bornes. Ce que nous avons catégoriquement refusé » car il « n’a pas respecté son engagement » qui était « d’installer l’électricité et l’assainissement ».



Elle sollicite l’arbitrage des autorités en demandant des audits. « L’État doit prendre ses responsabilités dans cette affaire qui nous oppose à Diop Sy en procédant à des audits », a-t-elle souhaité.



Le camp de Diop Sy n’a pas perdu de temps pour répondre à ces accusations. Au micro de RFM, Babacar Touré, directeur des travaux de la cité Almadies 2, précise que « ces terres appartiennent légalement au promoteur immobilier Diop Sy ».



D'ailleurs, poursuit-il, « nous avons tous les papiers qui le justifient et les titres fonciers ». Babacar Touré ne se limite pas à cela et annonce dans la foulée des plaintes contre ceux qui ont endommagé des édifices en construction.



Selon lui, « depuis 4 ans, les habitants de la cité Almadies 2 n’ont pas parlé de ce dossier parce qu'il était classé. À notre surprise, hier, nous avons vu des gens détruire tout ce que nous avions construit, affirmant que le site leur appartient ». Il révèle qu’« aucun papier n’atteste que c’est un espace vert. C’est l’État qui nous a donné ce terrain car c’est nous qui avons loti Almadies 2 ». Pour lui, il n’y a pas d’accaparement d’espace vert car il appartient à Diop Sy. De son point de vue, « les habitants des Almadies racontent des bobards ».