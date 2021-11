Suède: un Sénégalais de 45 ans poignarde ses deux enfants et les jette à travers la fenêtre de l'immeuble

Un Sénégalais de 45 ans a été arrêté à Stockholm pour les délits de meurtre et tentative de meurtre sur ses deux enfants. Le mis en cause a poignardé son fils et sa fille avant de les jetés à travers l’une des fenêtres de leur immeuble situé à Hasselby dans l’ouest de la capitale suédoise.



Selon les informations fournies par « Les Échos », la fille se trouverait actuellement aux soins intensifs entre la vie et la mort, mais son frère a succombé à ses blessures. Leur père, qui s’est également poignardé a été arrêté dimanche soir pour le meurtre de son fils et tentative de meurtre sur sa fille.



La mère des enfants a été aussi arrêtée avant d’être libérée lundi soir. Elle sera toujours suspecte dans l’affaire, selon la procureure de la chambre Maria Franzén. Il a été indiqué que le père a poignardé ses enfants alors qu’ils étaient allongés dans leur lit. « Par la suite, le père se poignarde et les enfants ont été retrouves grièvement blessés à l’extérieur de la maison et le père a été arrêté lundi », a fait savoir Maria Franzén.



D’après les témoignages de sa femme le mis en cause « aimait beaucoup ses enfants et prenait soin d’eux. Il n’avait aucune tendance à quoi que ce soit », a-t-elle déclaré. Le responsable de l’association de personnes de même région en Afrique de l’Ouest dans laquelle fait partie le couple sénégalais, a affirmé que le père de famille a souffert d’une maladie mentale.



Lors de son interrogation avec les enquêteurs, le mis en cause a dit ne pas se souvenir de ce qui s’est passé lorsqu’on lui a fait savoir qu’il avait poignardé ses deux enfants.