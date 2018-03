Suivez en DIRECT le développement de la situation à Ouagadougou

#Burkina

Message de l'Ambassade de France à Ouagadougou sur son compte tweeter :

Attaque en cours à l ambassade de France et à L Institut français. Restez confinés là où vous êtes. #Iwili @EmmanuelMacron @rochkaborepf #Civ225

— Lettre du Continent (@LettreContinent) 2 mars 2018



On voit toujours de la fumée au- dessus de l’État-major à #Ouagadougou. Je suis dans un endroit sur. pic.twitter.com/04CZ3grjTJ

— Roman Troxler (@romantroxler) 2 mars 2018



Selon des informations pas encore vérifiées l'attaque de #Ouagadougou pourrait être le faites d'aciens militaires de la garde de Compaoré #BurkinaFaso https://t.co/T7lr0rdw00

— Olivier Dubois (@LolivDubois) 2 mars 2018



#Burkina Cinq hommes armés et véhiculés ont été repérés près de l'ambassade de France sur le boulevard Charles de Gaulle #Iwili #Civ225 @rochkaborepf

— Lettre du Continent (@LettreContinent) 2 mars 2018



14 h 05 :"Je viens d'échanger avec un témoin qui était à deux mètres des assaillants. La scène décrite n'est pas loin de ce qu'on peut voir dans GTA. Par contre, elle dit avoir vu que 4 tireurs et non 5""J'ai vu 4 jeunes hommes. Habillés comme des étudiants et aucun d'eux ne semblaient être un terroriste. Ils se sont garés à l'endroit où je voulais mettre mon vélo. Ils sont descendus et on commencé à tirer en avançant. Ils n'avaient pas peur et c'était comme dans un jeu vidéo.""Je n'ai pas vu des agents riposter mais je n'ai pas attendu non plus. J'ai pédalé de toutes mes forces pour fuir et je ne me retournais que quand ils arrêtaient de tirer pour recharger les armes."Est ce que c'est le même groupe qui a attaqué l'état major ?"Je ne peux le dire car je n'ai pas attendu la fin et je ne sais pas s'ils sont restés sur place ou s'ils sont répartis avec leur véhicule. Les hommes que j'ai vu savais bien ce qu'ils faisaient et comment le faire. ""Non, ils étaient à découvert et on pouvait bien les voir déterminés. L'un d'entre eux semblait très jeune. Je dirai entre 20 et 30 ans ""Non !""J'étouffais de peur et je ne pensais qu'à moi"."Normal, pas grand, les vitres n'étaient pas teintés mais j'ai pas réussi à noter la marque"13 h 15 : Le calme est revenu au centre de Ouagadougou. Cependant les autorités défendent les populations de s'approcher de la Primature et de l'état major, cibles des attaques de ce vendredi matin12 h 45 : Selon un communiqué du gouvernement, c'est quatre assaillants qui ont été neutralisés dans l’attaque de l’ambassade de France. Le gouvernement invite la population au calme et à éviter les zones de tirs. Des informations complémentaires vous seront communiquées ultérieurement.12 h 38 : Selon des sources sur place, 4 assaillants seraient tués au niveau de l'ambassade et 3 autres abattus au niveau de l'état major des armées. Ce qui fait un bilan de 7 morts du côté des assaillants.12 h 30 : Toujours pas d'informations sur un bilan probable de l'attaque en cours au centre de Ouagadougou12 h 15 : Selon le ministre de la Défense du Burkina Faso, Jean-Claude Bouda, Il s'agit d'une attaque terroriste qui vise l'état major et l'ambassade de France12 h 02 : Des sources sur place ont indiqué que certains des assaillants s'étaient infiltrés et étaient entrés au quartier général de l'état-major de l'armée à Ouagadougou où des négociations sont en cours.... Sans préciser la nature des négociations11 h 50 : Une source à l’intérieur de l’ambassade de France révèle que les 5 hommes armés seraient des terroristes qui auraient essayé de rentrer dans l’ambassade, ils n’y sont pas parvenus et ont tiré sur l’ambassade, puis ils sont entrés à l’État-major 11h 45 : Les soldats français débarquent à Ouagadougou11h 43 : L'ambassade de France envoie un message à ses ressortissants à Ouagadougou pour les demander de rester chez eux11h 39 : Selon le journaliste Olivier Dubois, qui est sur place, un hélicoptère aurait exfiltré l'ambassadeur de France et des tirs nourris seraient entendus chez le Premier ministre 11h 38 : Les forces spéciales burkinabè et l'armée déployée sur l'artère principale de la capitale, de la place des Nations Unies à la primature 11h 33 : Une forte fumée continue de sortir de l'Etat major des armées11h 28 : Des informations non encore vérifiées font état d'une attaque perpétrée par d'ancien militaires de la garde du Président déchu Blaise Compaoré.11h : 25 : La police burkinabé publie un communiqué sur sa page facebook pour alerter la population11 h: 21 : L'Ambassade de France et le centre culturel Méliès sont les cibles françaises visées par l'Attaque Sur le Hastag #Ouagadougou, Nos confrères de Burkina24 nous renseignent que l'attaque est en cours dans le centre de la capitale burkinabé avec comme cible les zones alentours de la Primature, du rond-point des Nations Unies...La Lettre du Continent révèle que 5 hommes armés ontété repérés près de l'Ambassade de France sur le boulevard Charles De GaulleToujours selon nos confrères, c'est l'Ambassade de France, située à 20 mètre de la Primature, qui serait la cible de l'attaque. La piste terroriste se précise de plus en plus... Cependant la situation est encore flou en ce qui concerne les auteurs de l'attaque, militaire ou terroriste...