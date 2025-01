Supervision des travaux du pont de Rosso : Ousmane Sonko annonce la création d’un comité technique mixte

Le Premier ministre Ousmane Sonko est en Mauritanie depuis dimanche pour une visite de courtoisie et de travail sur invitation du Premier ministre dudit pays. A cet effet, lors d’une réunion avec son homologue Mohamed Ould Diay, Ousmane Sonko a annoncé ce lundi à Nouakchott, qu’un comité mixte sera créé par la Mauritanie et le Sénégal pour travailler à l’achèvement de la construction du pont de Rosso, situé à la frontière des deux pays, en vue de sa livraison d’ici à juillet 2026.



D’après, l’envoyé spécial de l’Aps, le Premier ministre sénégalais a indiqué que le comité sera chargé de « lever les dernières équivoques » liées à la réalisation de cette infrastructure », tout en faisant savoir que les travaux du pont ont atteint un taux d’exécution de 30 %.



D’une longueur de 1,5 kilomètre, le pont de Rosso enjambera le fleuve Sénégal pour relier le sud de la Mauritanie au nord du Sénégal. Son coût global est de 88 millions d’euros, soit 57,7 milliards de francs CFA. Les travaux de construction de cet ouvrage ont été lancés en 2021 par les Présidents mauritanien et sénégalais.