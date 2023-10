Syrie: six combattants pro-iraniens ont été tués dans des frappes dans l'est (ONG)

Six combattants pro-iraniens ont été tués lors d'une frappe «probablement israélienne» qui a visé dans la nuit leurs positions dans une province de l'est de la Syrie, selon une ONG. Ces frappes sont intervenues alors que deux soldats syriens ont été blessés dans un raid israélien sur leurs positions plus à l'ouest, dans la même province de Deir Ezzor, selon le ministère syrien de la Défense. «Six combattants pro-iraniens ont été tués dans un raid probablement israélien» qui a visé trois positions de groupes alliés à Téhéran dans la région de Boukamal, près de la frontière avec l'Irak, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), écrit l'AFP.