La mort d’un nourrisson de deux jours, victime d’une excision présumée pratiquée par sa grand-mère paternelle à Sadatou, dans le département de Bakel, continue de susciter l’indignation. La directrice régionale de la Famille de Tambacounda, Awa Sow Bousso se dit profondément choquée et appelle à l’application rigoureuse de la loi, ainsi qu’à l’intensification des campagnes de sensibilisation contre les mutilations génitales féminines.



« Avec une profonde tristesse, une immense consternation et un vif regret, nous avons appris le décès tragique d'un nouveau-né, un bébé de deux jours, survenu à la suite d'une mutilation génitale féminine pratiquée par sa propre grand-mère paternelle », a-t-elle déploré.



Pour la directrice régionale, ce drame met en lumière les conséquences tragiques de pratiques traditionnelles néfastes, qu'elle juge dépourvues de toute justification sanitaire, religieuse ou humaine. Elle rappelle que le poids de la tradition ne saurait constituer une excuse pour de tels actes.



« L'excision est un crime sévèrement puni »



Ainsi, Awa Sow Bousso a lancé un avertissement aux exciseuses, mais également aux personnes qui encouragent ou facilitent ces pratiques au sein des familles. « La loi est claire et doit être appliquée dans toute sa rigueur. Conformément à l'article 299 du Code pénal sénégalais, l'excision est un crime sévèrement puni, particulièrement lorsqu'elle entraîne la mort. Nul ne saurait se cacher derrière le poids de la tradition pour échapper à la justice », a-t-elle insisté, avant de réclamer que justice soit rendue au nourrisson.



Elle a également plaidé pour un renforcement des actions de prévention. La directrice régionale estime nécessaire de multiplier les campagnes de sensibilisation, le dialogue communautaire et les initiatives visant à déconstruire les normes sociales qui favorisent le maintien de l'excision, notamment dans les zones les plus reculées.



« Il est impératif que les actions de sensibilisation, de dialogue communautaire et de déconstruction de ces normes sociales néfastes soient multipliées et intensifiées », a-t-elle recommandé, avant de lancer un appel à la protection des filles : « Protégeons nos filles, c'est protéger l'avenir de nos familles et de nos nations ».



Les deux mises à cause déférées au parquet



Selon la Rfm, la grand-mère présumée de la victime, Bousso Kanté, âgée de 85 ans, et sa complice présumée, Maimouna Kanté, ont été déférées au parquet du tribunal de grande instance de Tambacounda à l'issue de leur garde à vue, ce mardi. Elles sont poursuivies pour « coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort et complicité ».



Une lame et une panne ensanglantée, retrouvées sur les lieux, ont été placées sous scellés par les enquêteurs de la brigade de gendarmerie de Goudiry. La dépouille du nourrisson a été remise à sa famille après la délivrance du certificat de décès, avant son inhumation dans l'après-midi de la veille.

