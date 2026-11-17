C’est une tendance lourde qui se confirme de semaine en semaine au Soudan, pays en proie à une violente guerre qui oppose depuis avril 2023 l’armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhan à son ex-allié le général Mohamed Hamdan Dogolo « Hemedti » et ses Forces de soutien rapide (FSR) : près des trois quarts des morts de civils répertoriées en 2026 sont liées à des frappes de drones.



Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH) a cependant souligné que le bilan total de ces victimes civiles des derniers mois est probablement plus élevé.



Les travailleurs humanitaires estiment que la guerre entre les Forces armées soudanaises et les paramilitaires a fait plus de 200 000 morts au total. Et ce conflit, selon l'ONU, a également provoqué la pire crise humanitaire dans le monde.



À mesure que les lignes de front se sont stabilisées, les deux camps ont de plus en plus utilisé des drones pouvant frapper des cibles à des centaines de kilomètres de distance sans mettre en danger leurs combattants.

Dans un rapport sur la situation des droits humains au Soudan, le HCDH a indiqué que les six premiers mois de l'année avaient été marqués par « une augmentation indéniable des frappes de drones contre des civils et des biens de caractère civil ». Cette tendance est désormais devenue « l'un des traits caractérisant le conflit ».



Alors que la guerre entre dans sa quatrième année, « un approvisionnement régulier en armes ainsi que d'autres formes de soutien extérieur ont permis aux parties de poursuivre les combats, à mesure que le conflit continuait de s'étendre et d'évoluer », indique le rapport.



Les civils de la région du Kordofan (sud du Soudan) représentent plus des deux tiers des victimes civiles recensées, suivis de ceux du Darfour (ouest du pays).



« Les conclusions de notre rapport fournissent davantage de preuves [...] de l'insupportable souffrance civile sans relâche engendrée par la guerre au Soudan, et du mépris continu et effronté des lois de la guerre par les parties en conflit », a conclu le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits humains, Volker Türk.



