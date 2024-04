Tchad: le candidat Pahimi Padacké lance sa campagne attaquant Mahamat Idriss Déby et Succès Masra

L’ambiance était effervescente au Stade de Paris-Congo dans le 6e arrondissement de Ndjamena. Du haut du podium, Albert Pahimi Padacké n’a pas été tendre avec ses rivaux, le président de la transition Mahamat Idriss Déby et le Premier ministre Succès Masra.



Il leur reproche notamment la mauvaise gestion de la transition : « Mahamat Idriss Deby et Succès Masra, des gens qui ont montré leur incapacité. Je sais que ces deux candidats sont une menace pour l'unité du Tchad. Je prends le temps pour Mahamat Idriss Deby, qui a éliminé tous les candidats du Nord pour être le seul candidat du Nord dans cette élection. Regardons Succès Masra, c’est le symbole même de la division interethnique au Tchad. »



Selon lui, le duo à la tête de l’État serait également responsable du manque d’électricité. « En octobre 2022, le Tchad produisait 85 MW par jour, clame-t-il. Aujourd’hui, au moment où nous parlons, le Tchad produit moins de 20 MW par jour. Si ces deux-là gagnent la présidentielle, le Tchad doit retourner à la lampe-tempête », ironise le candidat.



S’il est élu, Albert Pahimi Padacké promet faire un seul et unique mandat : « Moi, président, je ferai un seul mandat, promet-il. Parce que s’éterniser au pouvoir est une source de conflits. »



Albert Pahimi Padacké se présente pour la quatrième fois à l’élection présidentielle. Il a été Premier ministre à deux reprises et plusieurs fois ministre sous le règne du défunt président Idriss Deby Itno.