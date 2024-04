Tchad: plus de 70 militaires américains vont évacuer Ndjamena

Ils sont environ 75 bérets verts, déployés sur place pour aider à la lutte contre le terrorisme au Sahel, des soldats du 20e groupe des forces spéciales, une unité de la Garde nationale, basée en Alabama. Ils vont être transférés vers une base américaine en Allemagne, à la suite d’échanges entre autorités militaires tchadiennes et américaines.



Leur rotation de six mois se termine et ils ne seront pas remplacés. Du moins, pas dans un premier temps. Car contrairement au retrait annoncé du Niger, l’accord de coopération qui lie le Tchad aux États-Unis est toujours valable et le principe d’une présence américaine sur place n’est pas remis en question. C’est du moins ce que disent les autorités américaines qui parlent d’un repositionnement plutôt que d’un retrait.



D’autres troupes américaines, qui sont à Ndjamena ou celles qui protègent l’ambassade, ne sont pas concernées. Cette décision fait suite à la réception d’une lettre du chef d’état-major tchadien de l’armée de l’air, rédigée en français parvenue aux autorités américaines en dehors des canaux diplomatiques habituels. Des responsables américains espèrent pouvoir reprendre des discussions sur la coopération dans un avenir proche. Peut-être après l’élection présidentielle au Tchad prévue le 6 mai.