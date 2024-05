Visite en Côte d'Ivoire et participation au sommet de l'OCI : Bassirou Diomaye Faye exprime ses satisfactions

Lors de ce Conseil des ministres, le président de la République a abordé ses activités diplomatiques, faisant référence à sa participation au sommet de l'organisation de la conférence islamique (OCI) à Banjul les 4 et 5 mai et sa visite d'amitié à Abidjan le 7 de ce mois.

Revenant, particulièrement sur sa visite en Côte d'Ivoire, le président de la République a remercié le Président Alassane Ouattara pour "l’accueil chaleureux et l’hospitalité généreuse qu’il lui a réservés".



Le Président Diomaye Faye, depuis son installation a consacré quatre de ses sorties à des pays de la sous région. Il s'agit de la Mauritanie, Gambie, Guinée Bissau et Côte d'Ivoire.