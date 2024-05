Ousmane Sonko annonce l’évolution des « travaux consacrés aux mesures de réduction des prix des produits de première nécessité »

En conseil des ministres ce mercredi 8 mai, le Premier ministre Ousmane Sonko a mis l’accent sur la détermination du Gouvernement à opérer une rupture systémique au niveau des mécanismes de subvention afin que les moyens financiers consentis par l’Etat soient effectivement affectés aux réels ayants-droits.



Il a également signalé l’urgence relevée par les acteurs de tenir une réunion du Conseil supérieur d’orientation agro-sylvo-pastorale qui sera présidée par Monsieur le président de la République.

Concernant le coût élevé des denrées de première nécessité, Ousmane Sonko a aussi informé le Conseil de « l’évolution des travaux consacrés aux mesures de réduction des prix des produits de première nécessité, au cadrage du plan d’action d’urgence du Gouvernement et à la revue générale des programmes, des projets ainsi que du capital humain et des ressources budgétaires ».



Il a annoncé cependant, une réunion interministérielle de revue des diligences préparatoires du pèlerinage à la Mecque édition 2024 et un Conseil interministériel consacré à la préparation de la Tabaski 2024, respectivement les 10 et 14 mai 2024.



Pour finir, Sonko est revenu sur les audiences qu’il a accordées notamment au Gouverneur de la BCEAO, à l’Ambassadeur d’Inde au Sénégal et au Ministre en charge de l’agriculture du Royaume d’Arabie Saoudite ainsi que le Conseil interministériel consacré à la campagne de production agricole 2024, qu’il avait tenu, le vendredi 3 mai.