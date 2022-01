Thiès: la gendarmerie démantèle une bande de cybercriminels

Le commandant de la légion de gendarmerie centre-ouest a lancé depuis le début de l'année, une vaste opération de sécurisation sur toute l'étendue de sa zone de compétence couvrant les régions administratives de Thiès et Diourbel. S'appuyant sur l'expertise technique et scientifique de la Section de Recherches de Thiès qui vient d'être récemment inaugurée, les gendarmes ont démantelé un (01) réseau de cybercriminels opérant dans la ville de Thiès.



Selon un communiqué de la gendarmerie, las des plaintes récurrentes contre ces délinquants du cyberespace, les éléments de la Section de recherches de Thiès sont parvenus à identifier et démanteler la bande de faussaires dénommée « INFINITY MILLENIALS » (QNET) grâce à l'exploitation d'un renseignement dans la journée du vendredi 14 janvier 2022.



Profitant d'un modus operandi particulièrement ingénieux, les malfaiteurs utilisaient une plateforme pour appâter leurs victimes en leur faisant croire qu'elles avaient obtenu un emploi dans une entreprise, sous réserve du versement de la somme de cinq cent cinquante mille (550.000) francs CFA en guise d'inscription.



Au terme des investigations, deux (02) individus ont été déférés devant les autorités judiciaires pour « association de malfaiteurs, escroquerie faisant appel à l'épargne publique et complicité ».



L'opération a également permis la saisie de six millions quatre cent quarante-six quatre cent cinquante (6.446.450) francs CFA. La gendarmerie nationale invite les populations à « redoubler de vigilance et leur demande de dénoncer toute activité suspecte ».