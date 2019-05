Thione Seck libre

Poursuivi pour détention de faux signes monétaire, de blanchiment d'argent, de tentative d'escroquerie et d'association de malfaiteurs, Thione Seck est libre.



Le lead vocal de Raam Dan qui avait déjà passé huit (8) mois en prison dans cette affaire, avait clamé son innocence lors de l’audience tenue le 9 mai dernier. Thione Seck avait craqué à la barre et avait révélé qu’il prenait 14 comprimés par jour à cause de cette affaire. Il soutient avoir juste reçu une avance pour une série de 105 concerts en Europe.