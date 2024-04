Trafic de faux médicaments à Mbodiene : la Douane fait une saisie de 403 millions de faux médicaments et des cuisses de poulet impropres à la consommation

Les unités maritimes de la Douane de Joal (Mbour) ont intercepté deux pirogues chargées de faux médicaments et de cuisses de poulet impropres à la consommation. Cette opération, menée le 19 avril vers 5h du matin, a été rendue possible grâce à une surveillance en mer doublée d'un dispositif d'interception le long du rivage.



Selon le quotidien Kiritik, une pirogue qui tentait d'accoster sur un débarcadère de fortune dans les environs de Mbodiène (département de Mbour) a été immobilisée. La cargaison de marchandises frauduleuses se composait de 61 cartons de faux médicaments, dont 38 cartons d'aphrodisiaques et 23 cartons de corticoïdes, utilisés pour la dépigmentation et source de cancers mortels.



La valeur totale des produits saisis s'élève à 403 millions de francs CFA.