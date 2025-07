Tragédie à la foire de Thiès : un camion frigorifique tue un vendeur

Un grave accident s’est produit jeudi, dans l'après-midi, dans le quartier Safraco à Thiès (70 kilomètres de Dakar) lorsqu’un camion frigorifique a perdu le contrôle et a foncé sur les stands de la foire locale. Le drame a coûté la vie à un vendeur de gadgets pour femmes et a plongé les lieux dans l’effroi.



Selon les premiers témoignages, le chauffeur aurait perdu ses freins à l’approche de la foire. Malgré ses tentatives pour éviter le drame, le véhicule a fini sa course dans l’enceinte de la foire, semant la panique parmi les visiteurs.



Les secours, dépêchés sur place, ont évacué le corps de la victime vers la morgue de l’hôpital de Thiès. Un frère du défunt, présent sur les lieux, a eu la vie sauve et s’en est sorti avec de légères blessures.



Les autorités locales ouvrent une enquête pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.