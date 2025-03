Transparence dans la gestion des ressources naturelles, lutte contre la vie chère : le chef de l’Etat demande aux ministres de renforcer les initiatives

Le président de la République réaffirme son engagement pour une gouvernance transparente des ressources naturelles. Il a demandé ce mercredi en Conseil des ministres aux ministres concernés de renforcer les actions de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives et de veiller à la publication régulière des données économiques, des audits et des registres des bénéficiaires effectifs.



Il a insisté également sur la gestion optimale des impacts environnementaux et sociaux de l'exploitation minière et pétrolière. Dans le cadre de la Vision Sénégal 2050, le chef de l'État demande une évaluation des zones économiques spéciales et des agropoles en termes d'investissement, d'emplois créés et de contribution à l'économie nationale. Il a également souligné la nécessité de mutualiser les moyens des agences en charge de l'industrialisation et de présenter une nouvelle stratégie d'industrialisation en Conseil des ministres.



A l'occasion de la Journée mondiale des droits des consommateurs, le président de la République a rappelé l'importance de la lutte contre la vie chère et de la protection des consommateurs. Il a demandé un renforcement du dialogue avec les associations de consommateurs et le respect strict des normes de qualité et de sécurité sanitaire des produits.