Travaux d’entretien de la ligne Tobène- Mékhé: la SDE et la Senelec annoncent des perturbations sur la fourniture de l'eau et de l'électricité (Communiqué)

La Sénégalaise Des Eaux (SDE) et SENELEC informent leurs clients

respectifs qu’il est prévu des travaux d’entretien de la ligne Tobène-

Mékhé le samedi 14 septembre 2019 à partir de 08 heures.

La réalisation de ces travaux va permettre de sécuriser l’alimentation

électrique et améliorer considérablement la fourniture de l’eau.



Pour Senelec, la fourniture d’électricité connaîtra un dysfonctionnement qui

va impacter les clients se trouvant entre Tobène et Meckhé

Pour la SDE la distribution d’eau connaîtra des perturbations allant de la

baisse de pression au manque d’eau dans les zones suivantes :

- Les localités alimentées par les conduites du Lac de Guiers dans les

régions de Louga et de Thiès

- Rufisque et environs

- Dakar et sa banlieue



A cet effet, la SDE va mette en place un dispositif de camions citernes pour

soulager les populations des quartiers les plus touchés par ces perturbations.

La Senelec et la SDE informent que la situation reviendra progressivement à

la normale à la fin des travaux prévus à 17 heures.



La Sénégalaise des Eaux et Senelec présentent leurs excuses à leurs clients

pour ces désagréments liés aux travaux destinés à améliorer la qualité de

service.





POUR D’AUTRES INFORMATIONS CONTACTER :

POUR LA SDE : 800 00 11 11 (APPEL GRATUIT)

POUR SENELEC : 33 867 66 66 (Centre d’appel)