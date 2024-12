Tribunal de Dakar : un « Ndongo daara » écope d’un an de prison pour charlatanisme et abus sur une femme mariée

Le Tribunal des flagrants délits de Dakar a tranché hier lundi 30 décembre, une affaire opposante R. Diaw, une femme mariée âgée de 44 ans, à son amant de 27 ans, F. Ndiaye. La plaignante accuse le « Ndongo daara » de l'avoir maraboutée pour l'avoir dans son lit et dérober son fonds de commerce.



L’idylle entre ces deux tourtereaux, s’est installée à la suite de leur rencontre en 2022, à l'occasion de la Ziarra générale de Tivaouane. Depuis, leur relation s’est basée sur une forte passion jusqu’au jour où Fodé a su que R. Diaw entretenait une relation amoureuse avec un autre homme établi à l'étranger. Rapporte le journal L’Observateur dans sa parution de ce mardi.



Ainsi, animé par un sentiment de vengeance, F. Ndiaye pirate le compte WhatsApp de R. Diaw pour envoyer ses discussions avec le nouvel élu à son mari. Ses relations adultérines étalées au grand jour, R. Diaw décide de traduire en justice F. Ndiaye pour charlatanisme, l'accusant de l'avoir ensorcelée.



À la barre, la plaignante âgée de, 44 ans dit avoir été ensorcelée par F. Ndiaye son jeune amoureux de 27ans, qui l’avait tellement envouté à tel point qu’il a été difficile de lui refuser le moindre désir.



«Je ne pouvais rien lui refuser», a-t-elle confié. Toujours sous l'emprise du jeune homme, la plaignante soutient avoir entretenu des relations sexuelles avec le prévenu. Des ébats que le prévenu prenait le soin de filmer à son insu. Elle avait même fini par confier à Fodé la gestion de sa supérette que son mari lui avait offerte. Une boutique estimée à 7 millions de FCFA que F. Ndiaye a liquidée avant de disparaître. La femme mariée soutient avoir mis un terme à cette relation dès qu'elle a repris ses esprits. Une décision qui l'a conduite à sa perte.



Accusations que F. Ndiaye a contestées en confiant que la partie civile l'a abordé en premier, lui parlant de ses soucis dans son ménage. Il lui a proposé de la présenter à son marabout pour des prières. Et c’est après qu’ils se sont échangés de contact que la nature de leur relation a pris une autre tournure.



La plaignante aurait commencé à lui faire des avances, lui proposant de sortir avec elle. Une proposition que F. Ndiaye dit avoir décliné. Pour l'avoir dans ses filets, R. Diaw lui promet de le faire voyager à l'étranger. Un appât qui semble bien marcher sur sa victime. Fodé accepte de quitter son école coranique à Tivaouane pour venir rejoindre la dame à Dakar.



Elle lui a pris une chambre en location qu'elle payait à ses frais. En attendant que les démarches pour son voyage soient finalisées, F. N continuait de vivre son idylle avec la plaignante sous les yeux de son mari. Il affirme avoir entretenu plusieurs fois des relations sexuelles avec la dame.



Toujours selon la même source, F. Ndiaye de souligner que les deux premières se sont déroulées chez elle, en l'absence de son mari parti à la Mecque. Concernant la boutique, F. Ndiaye déclare que la plaignante qui ne pouvait plus lui payer son voyage à l'étranger a décidé de la lui offrir. Après la cession de la boutique, F. Ndiaye déclare avoir mis fin à sa relation avec la dame.



Selon ses dires, il ne supportait plus la vie qu'il menait avec la partie civile. Pour faire respecter sa décision, il lui a présenté sa nouvelle petite amie.



« C’est suite à ses présentations qu'elle a commencé à changer de comportement avant de m'accuser de ces faits », s'est défendu le prévenu.



Malgré la ligne de défense bien libellée du prévenu, le Tribunal l’a déclaré coupable et l'a condamné à 1 an dont 6 mois ferme.