Mort de quatorze secouristes à Gaza: une vidéo met à mal la version de l'armée israélienne

Gyrophares allumés, les véhicules étaient clairement reconnaissables. Quatorze secouristes palestiniens et un employé de l’ONU sont alors tués. Leurs corps - ligotés pour certains - ont été retrouvés il y a une semaine dans une fosse commune.

Les incohérences de la version israélienne



L’armée israélienne avait reconnu être à l’origine des tirs, mais avait précisé être intervenue en marge d’une opération visant à neutraliser des membres du Hamas. Elle avait aussi précisé que les véhicules des secouristes palestiniens avaient eu des mouvements « suspects » en plus d’avancer feux éteints. Une thèse que vient aujourd’hui démentir cette vidéo.

Sur la vidéo de six minutes et 42 secondes, publiée samedi par le Croissant-Rouge palestinien, on voit des ambulances circuler, phares et gyrophares allumés. La vidéo, apparemment filmée depuis l'intérieur d'un véhicule en mouvement, montre un camion de pompiers rouge et des ambulances circulant dans l'obscurité.

Dans cette vidéo d’environ sept minutes que le Croissant-Rouge palestinien a retrouvé sur le téléphone de l’un de ses secouristes, on voit un convoi composé d’ambulance et de camions de pompiers avancer sur une route de Gaza avant d’être prise sous le feu de tirs nourris, rapporte notre correspondante à Ramallah, Amira Souilem.