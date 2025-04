Justice : Tahirou Sarr maintenu en détention malgré un cautionnement de 419 milliards de Fcfa

Alors que le dépôt de son cautionnement pour une valeur totale de 419 milliards de Fcfa avait été accepté, l’homme d’affaires a été maintenu en détention.



L’opérateur économique Tahirou Sarr reste en détention malgré une proposition de consignation portant sur 419 milliards de Fcfa. C’est en tout cas ce qui ressort d’une ordonnance prise ce mercredi 2 avril par le doyen des juges financier. Pourtant, ses proches étaient presque convaincus qu’il bénéficierait d’une liberté provisoire sous caution et pour cause, rapporte Libération dans son édition de ce samedi 5 avril 2025.



A la suite de la proposition de cautionnement, le doyen des juges financier avait donné son feu vert, de même que l’agent judiciaire de l’Etat. Suivant ordonnances du magistrat instructeur, le terrain de 8000 hectares situés à Mbane avait été immatriculé au nom de l’Etat, de même que deux immeubles évalués à 14 milliards.



Ce, en plus du chèque certifié de 11 milliards de Fcfa consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). N’empêche, le parquet financier a dit niet à la libération provisoire sous caution de Tahirou Sarr avant d’être suivi par le magistrat instructeur.



Les avocats de l’homme d’affaires devraient faire appel devant la Chambre d’accusation financière.