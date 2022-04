Tribunal: les diffuseurs des sextapes d'Ousmane Noël Dieng condamnés à des peines de 1 à 6 mois de prison ferme

L’affaire des sextapes du responsable politique de l’Alliance pour la République (Apr) de Kaolack a été appelée à la barre du Tribunal de Dakar mercredi. Les diffuseurs des vidéos ont été condamnés à des peines allant de 1 à 6 mois de prison ferme.



Poursuivis pour « collecte et diffusion de données à caractère personnel, Babacar Sow qui avait envoyé les vidéos au ministre Diène Farba Sarr et à l’épouse de son poulain, et les deux filles Soda Guèye et Aïssatou Sow, ont été condamnés respectivement à 6, 3 et 1 mois de prison ferme.



Les prévenus devront allouer un montant de 150 mille FCfA à Ousmane Noël Dieng en guise de dommages et intérêts.



Lors du procès, le procureur avait requis entre deux et six mois de prison ferme contre eux. Dans cette affaire, selon les débats tenus à la barre, c’est le plaignant qui avait filmé et partagé ses ébats sexuels avec sa secrétaire M.ND.Sarr.



La séance a eu lieu dans son bureau. Son acte a été bien mûri, font savoir les avoir les avocats de la défense. Selon eux, c’était pour le faire chanter afin qu’elle devienne son « objet sexuel ».