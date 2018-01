Tuerie de Bofa : Jean-François Marie Biagui demande à l'Etat de changer les enquêteurs

L'ancien Secrétaire général du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (Mfdc) n'est pas convaincu par les déclarations du procureur de Ziguinchor et du Commandant de la section des recherches sur la tuerie de Bofa Bayotte. Jean-François Marie Biagui demande au président de la République de confier l'enquête à un service loin de Ziguinchor.



Selon lui, le Mfdc, toutes factions confondues, accuse les services d'Etat basés en Casamance, "de recel et de connivence avec les coupeurs de bois". Jean-François Marie Biagui craint une manipulation du dossier si l'enquête se poursuit à Ziguinchor.

A l'en croire, le mouvement séparatiste a été rejoint dans ses accusations par une large frange de l'opinion locale, nationale et même internationale.



Il en appelle ainsi à la diligence du Président Macky Sall pour "délocaliser, dépayser" le traitement dudit dossier parce qu'il y va de la crédibilité de notre Etat de droit.