UCAD : des affrontements entre étudiants et forces de l'ordre ce mercredi

La situation est très tendue à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Depuis ce mercredi matin, l'on assiste à des échanges de tirs de gaz lacrymogènes et de jets de pierre entre forces de l'ordre et étudiants. Ces derniers exigent la libération de leur camarade Midou Karamba, arrêté devant les locaux de WalfTv après avoir participé à l'émission "Balance".



Devant la caméra, l'étudiant mis en cause a révélé qu': « il y a des étudiants qui savent comment fabriquer un cocktail Molotov.



Suffisant pour être cueilli à la fin de l'émission par les gendarmes qui l'attendaient devant devant la télé Walfadjri. Arrêté, Midou Karamba est actuellement en garde à vue à la Section recherches (Sr) de la gendarmerie de Colobane.