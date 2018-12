URGENT - Meurtre Fallou Sène : l'IGE blanchit Mary Teuw Niane et incrimine Amadou Bâ

Le ministre de l’Enseignement supérieur, Mary Teuw Niane, ainsi que le Directeur des bourses ont été blanchis dans l’affaire du meurtre de l’étudiant de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint Louis, Fallou Sène, tué lors des affrontements avec les forces de l’ordre le 14 mai 2018. C’est ce qui ressort du rapport de l’Inspection générale de l’Etat du Sénégal (Ige). Toutefois, les services du ministre des Finances et du Plan d' Amadou Bâ ont été incriminés.



La Rfm qui détient le document en exclusivité, informe que l’IGE a dégagé toute responsabilité des services de Mary Teuw Niane dans le retard du paiement des bourses qui a conduit aux échauffourées qui ont entraîné la mort par balle de l’étudiant Fallou Sène.



Par ailleurs, l’enquête menée par l’IGE a incriminé la Direction du budget du ministère des Finances qui "n’ a pas communiqué à temps certaines informations au niveau de la Direction des bourses et au niveau aussi de Ecobank". Une situation qui a entraîné des retards dans le paiement des bourses et poussé les étudiants à manifester.