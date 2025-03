USA : Donald Trump signe un décret établissant l’anglais comme langue officielle du pays

Le président américain Donald Trump a signé le samedi 1er mars 2025 un décret établissant l’anglais comme langue officielle des États-Unis et révoque un texte de l’ère Clinton visant à faciliter l’accès aux services publics pour « les personnes dotées d’une maîtrise limitée de l’anglais ».



« Ce décret rend hommage à la longue tradition de citoyens américains polyglottes qui ont appris l’anglais et l’ont transmis à leurs enfants pour les générations à venir », est-il également écrit dans ce décret présidentiel, qui entend « promouvoir l’unité et entretenir une culture américaine commune à tous les citoyens » du pays.



Les États-Unis ne reconnaissaient jusque-là pas de langue officielle. Aux États-Unis, 43 millions de personnes parlent espagnol en famille, selon des statistiques de 2023 du Bureau du recensement.



Depuis son retour au pouvoir le 20 janvier 2025, Donald Trump a signé 79 « executive orders », soit autant que son prédécesseur démocrate Joe Biden pendant toute sa première année à la Maison-Blanche, selon un décompte de l’AFP.



Cette avalanche de décrets constitue un record historique : jamais un président américain n’en avait signés autant en début de mandat depuis 1937, selon le Registre Fédéral américain, qui les publie depuis cette date.