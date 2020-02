Une Bugatti Veyron crée le buzz en Zambie sous fond de blanchiment d'argent

Le bolide classé parmi les super-cars les plus impressionnantes a été photographié par de nombreuses personnes.



L'arrivée d'une Bugatti importé en Zambie est le sujet qui crée le buzz sur les réseaux sociaux en Zambie en témoigne le long flux de commentaires sur Twitter.



Les Zambiens ne se lassent pas de parler et de partager des photos de la voiture de luxe qui est arrivé dans le pays lundi.



Selon des informations largement relayés sur la toile, il s'agit de la toute première voiture de cette marque dans le pays.



Le propriétaire de la rare Bugatti, une Veyron, n'est pas connu, bien que les experts de l'industrie estiment qu'elle coûte entre 2 et 3 millions de dollars.



Peu après "l'atterrissage" de la voiture à l'aéroport international Kenneth Kaunda de Lusaka, lundi - via un vol commercial - ses photos ont été diffusées sur Twitter.

Les autorités zambiennes ont finalement saisi la Bugatti Veyron qui a été importée dans le pays lundi, dans l'attente d'une enquête sur un éventuel blanchiment d'argent.



"Le véhicule a été saisi depuis lors, alors que des enquêtes sont en cours", a déclaré la Commission zambienne de lutte contre la drogue dans un communiqué.



L'aile d'investigation de l'Etat a déclaré avoir reçu "de nombreuses préoccupations" de la part du public.



"Suite aux préoccupations soulevées, la commission effectue un suivi pour s'assurer que l'achat du véhicule n'enfreint aucune loi sur le blanchiment d'argent", selon la déclaration.

Les autorités ne pouvaient pas révéler le nom du propriétaire de la voiture à la BBC.



Ils ont cependant révélé que le propriétaire avait payé toutes les taxes relatives à son dédouanement, mais n'ont pas donné plus de détails lorsqu'on leur a demandé la valeur et le total des taxes.



"La seule chose que nous pouvons confirmer est que les taxes ont été payées".



"Les autres détails que nous ne pouvons pas donner parce que nous devons respecter la confidentialité du contribuable, conformément à la loi et à nos valeurs", a déclaré Topsy Sikalinda, le porte-parole de l'administration fiscale zambienne.



La Zambie est le cinquième pays le plus pauvre du monde, selon le groupe de réflexion local, l'Institut de recherche sur les politiques agricoles d'Indaba.



Des zambiens ont pris des photos et des vidéos de la voiture alors qu'elle roulait dans la capitale, Lusaka.



La Zambie est le cinquième pays le plus pauvre du monde, selon le groupe de réflexion local, l'Institut de recherche sur les politiques agricoles d'Indaba.